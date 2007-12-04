Создать flash-баннер для свадебного салона

Нужен баннер на флеше, прийдется анимировать движение обрисованного Вами персонажа + текст. Бюджет определен четко. Если хорошо нарисуете будем долго работать и бюджет будет выше, а пока так. Без портфолио не беспокоить. Заранее спасибо.