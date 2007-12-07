Нужно несколько качественных баннеров

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Наличие портфолио с баннерами обязательно.

Для магазина подарков нужны качественные, яркие баннеры (анимированные гиф, флэш).

1. 468х60 - 5 шт.

2. 120х240 - 2 шт.

3. 155х500 - 2 шт.

16 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$120
4 дня
Доволен работой! Баннеры яркие и симпатичные. Все пожелания к доработкам учтены. В итоге - быстро и качественно. Спасибо!
Работалось с заказчиком комфортно. Четко излагал то, что хотел бы получить в результате, помогал советом. В итоге оба остались довольны сотрудничеством. В начале была сделана предоплата, остаток переведен сразу же после окончания работы.
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