Нужно несколько качественных баннеров

Необходимо дороботать flash банер размеры - 728-90 от нас - .fla файл + пожелания к дороботке работа не очень большая, по этому срок - 1 -2 дня оплата -только по факту полного принятия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наличие портфолио с баннерами обязательно.
Для магазина подарков нужны качественные, яркие баннеры (анимированные гиф, флэш).
1. 468х60 - 5 шт.
2. 120х240 - 2 шт.
3. 155х500 - 2 шт.
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