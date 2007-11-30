Баннер горизонтальный

$30
БаннерыЗавершен12 заявок216 просмотров
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Размер: 468 68 или 480 80 - горизонтальный

Анимация: мягкая, не сильно навязчивая, несложная

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16 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали. Задача была поставлена ясно. Поэтому работа была выполнена с радостью. В дальнейшем не против работать с этим заказчиком.
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$30
Выполнила работу быстро и с хорошим качеством. Рекомендую.
Заказчик предоставил четкое ТЗ, поэтому реализация идеи далась легко. Оплата сделана сразу же, после предоставления эскиза. Рекомендую другим и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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