Нужен flash для сайта

$50
БаннерыЗавершен26 заявок305 просмотров
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Нужен Flash для сайта www.prognozer.ru.

Там уже есть флэшь. Надо сделать в таком же духе и с таким же текстом.

только более динамичный и красивый.

Размер ширина 500 высота 250!

16 лет назад
prognozer
Андрей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$20
2 дня
Сделал все как я и хотел.
С таким заказчиком как Андрей просто отлично работать--знает что ему нужно и доступно может объяснить. ВСЕМ ФРИЛАНСЕРАМ РЕКОМЕНДУЮ--НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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