Нужно сделать HTML код для Rich Media баннера!

Необходимо сделать несколько анимированных баннеров 468x60 (не флэш). Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене при заказе за один баннер и за несколько (5, 10). Плюс надо сделать 2-3 шапки ("резиновые") для сайтов. Важный показатель - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравтвуйте, нужно сделать код или скрипт не знаю как правильно, вообщем есть swf баннер готовый, нужен html код для него, например чтоб вылетал как на zaycev.net , чтобы он был по середине страницы и бегал когда крутишь колесико мышки, сам баннер есть вот с html проблема, например вот есть http://clickzona.info/reklama.php там есть раздел html реклама вообщем для таких целей, чтоб рекламировать!!!
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