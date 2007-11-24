Нужно сделать HTML код для Rich Media баннера!

БаннерыЗавершен4 заявки197 просмотров
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Здравтвуйте, нужно сделать код или скрипт не знаю как правильно, вообщем есть swf баннер готовый, нужен html код для него, например чтоб вылетал как на zaycev.net , чтобы он был по середине страницы и бегал когда крутишь колесико мышки, сам баннер есть вот с html проблема, например вот есть http://clickzona.info/reklama.php там есть раздел html реклама вообщем для таких целей, чтоб рекламировать!!!

HTML
16 лет назад
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно выполненная работа, именно то что нужно, спасибо большое!!! Рекумендую всем обращаться к этому человеку!!!
Спасибо
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