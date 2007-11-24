Нужно сделать HTML код для Rich Media баннера!

Здравтвуйте, нужно сделать код или скрипт не знаю как правильно, вообщем есть swf баннер готовый, нужен html код для него, например чтоб вылетал как на zaycev.net , чтобы он был по середине страницы и бегал когда крутишь колесико мышки, сам баннер есть вот с html проблема, например вот есть http://clickzona.info/reklama.php там есть раздел html реклама вообщем для таких целей, чтоб рекламировать!!!