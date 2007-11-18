Изготовление баннеров

Требуется создать баннеры. Формат анимированный GIF. Два-три варианта дизайна баннеров, один из которых для новогодней распродажи. Цель: привлечение покупателей, и привлечение партнеров в партнерскую программу. Размеры и количество: 468*60 - 3 шт 234*60 - ...
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