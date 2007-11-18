Изготовление баннеров

Необходимо разработать открытку на тему «С новым годом и рождеством!», для рассылки по e-mail. Открытка должна быть авторской и очень оригинальной. Интересный сценарий, текстовка и качественное воплощение. В кадре обязательно присутствует наш логотип. Пожалуйста, ...