Изготовление баннеров и шапки сайта

БаннерыЗавершен11 заявок284 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать несколько анимированных баннеров 468x60 (не флэш).

Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене при заказе за один баннер и за несколько (5, 10).

Плюс надо сделать 2-3 шапки ("резиновые") для сайтов.

Важный показатель - сроки выполнения.

16 лет назад
toksin1
64 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Kaminari
Сергей 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$12
Баннер 468x60 сделала очень быстро и красиво, а главное с первого раза. Выполненная работа сразу очень понравилась. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Довольна сотрудничеством. Заказчик предложил выполнить тестовое задание и сам же сразу после исполнения предложил его оплатить. все было оперативно, без задержек.
kybra
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Очень талантливый человек. Выполнил работу очень качественно, быстро, недорого, на 10 с плюсом. С первого раза понимает, что надо заказчику. Очень приятно с таким человеком работать. Выполненные работы понравились с первого раза. Сразу видна ответственность и аккуратность. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
Заказчик доброжелательно воспринимает предложенный материал. Позволяет реализовать замысел. Честен и пунктуален в оплате. Приятно работать с таким человеком. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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