Сделать баннер.

БаннерыЗавершен15 заявок193 просмотра
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Стиль баннера должен быть таким: http://weblancer.net/users/nonex/portfolio/199624.html#item

Слова на баннере должны быть такими http://weblancer.net/users/nonex/portfolio/196686.html#item

Размер 600x60

Оставляйте, портфолио цены и контакты.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
2 дня
Лучший баннерщик с которым работал. В короткие сроки и за скромную плату сделал отличный баннер, за что огромное спасибо. Все советую!
Всем желаю таких добросовестных и понимающих заказчиков
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