Постоянные заказы флэш баннеров

Нужно создать простой анимированный GIF баннер размером 728x90. Исходная графика предоставляется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный флэш баннер. Постоянные заказы. Те кому реально нужны заказы стучите в асю: ICQ#: 401-751-464
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