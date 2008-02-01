Требуется создать 3 баннера

БаннерыЗавершен18 заявок313 просмотров
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Требуется создать 3 баннера.

1) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 468*60 .

2) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 728*90 .

3) Сайт www.hottelecom.net . Баннер формата 728*90 .

Все баннеры анимированные и должны соответствовать тематике сайта.

При подаче заявки указывайте примеры работ.

16 лет назад
kasus
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранные исполнители
Kaminari
Сергей 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
3 дня
Все прошло ок, все пожелания были учтены
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
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