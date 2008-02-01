Нужно сделать качественный рекламный банер на флеш. подробная информация по ICQ 275 755
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать 3 баннера.
1) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 468*60 .
2) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 728*90 .
3) Сайт www.hottelecom.net . Баннер формата 728*90 .
Все баннеры анимированные и должны соответствовать тематике сайта.
При подаче заявки указывайте примеры работ.
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