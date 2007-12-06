Создание анимированного баннера 728x90

$20
БаннерыЗавершен31 заявка302 просмотра
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Нужно создать простой анимированный GIF баннер размером 728x90. Исходная графика предоставляется.

16 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сергей вполне справился с задачей, нам пришлось немного менять задание в течении работы, но все делалось очень оперативно.
Хороший заказчик, оплата прошла моментально после принятия окончательного варианта. Рекомендую, и надеюсь на дальнейщее сотрудничество.
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