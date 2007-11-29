2 баннера 468x60 для сайта знакомств

Требуется нарисовать 2 завлекательных анимированных баннера 468x60 для сайта знакомств.

Логотип предоставляется заказчиком и должен на баннере присутствовать.

Любовная атрибутика приветствуется, однако эротика запрещена.

Ключевые текстовые фразы на баннере или предоставляются заказчиком, или допустимы на усмотрение дизайнера, но тексты должны быть согласованы с заказчиком обязательно.

Условием является передача заказчику баннера не только в gif-формате, но и проект (напр. uga) обязательно.

Оплата после выполнения работы и передачи заказчику баннеров и проектов.