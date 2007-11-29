2 баннера 468x60 для сайта знакомств

Нужен качественный флэш баннер. Постоянные заказы. Те кому реально нужны заказы стучите в асю: ICQ#: 401-751-464
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать 2 завлекательных анимированных баннера 468x60 для сайта знакомств.
Логотип предоставляется заказчиком и должен на баннере присутствовать.
Любовная атрибутика приветствуется, однако эротика запрещена.
Ключевые текстовые фразы на баннере или предоставляются заказчиком, или допустимы на усмотрение дизайнера, но тексты должны быть согласованы с заказчиком обязательно.
Условием является передача заказчику баннера не только в gif-формате, но и проект (напр. uga) обязательно.
Оплата после выполнения работы и передачи заказчику баннеров и проектов.
- Похожие заказы
- $50Баннеры24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужно создать простой анимированный GIF баннер размером 728x90. Исходная графика предоставляется.Завершен16 лет назад
- $7
Спасибо всем ответившим, исполнитель был найден на другом сайте.Баннеры9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать 3 баннера. 1) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 468*60 . 2) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 728*90 . 3) Сайт www.hottelecom.net . Баннер формата 728*90 . Все баннеры анимированные и должны соответствовать тематике сайта. При подаче ...Баннеры2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно сделать качественный рекламный банер на флеш. подробная информация по ICQ 275 755Баннеры9 заявокЗакрыт16 лет назад
Стиль баннера должен быть таким: http://weblancer.net/users/nonex/portfolio/199624.html#item Слова на баннере должны быть такими http://weblancer.net/users/nonex/portfolio/196686.html#item Размер 600x60 Оставляйте, портфолио цены и контакты.Завершен16 лет назад
Здравтвуйте, нужно сделать код или скрипт не знаю как правильно, вообщем есть swf баннер готовый, нужен html код для него, например чтоб вылетал как на zaycev.net , чтобы он был по середине страницы и бегал ...Завершен16 лет назад
Необходимо сделать несколько анимированных баннеров 468x60 (не флэш). Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене при заказе за один баннер и за несколько (5, 10). Плюс надо сделать 2-3 шапки ("резиновые") для сайтов. Важный показатель - ...Баннеры3 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Подробности на http://yamoney.info/sitesupportБаннеры16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать баннеры. Формат анимированный GIF. Два-три варианта дизайна баннеров, один из которых для новогодней распродажи. Цель: привлечение покупателей, и привлечение партнеров в партнерскую программу. Размеры и количество: 468*60 - 3 шт 234*60 - ...Завершен16 лет назад