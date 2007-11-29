2 баннера 468x60 для сайта знакомств

$15
БаннерыЗавершен17 заявок304 просмотра
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Требуется нарисовать 2 завлекательных анимированных баннера 468x60 для сайта знакомств.

Логотип предоставляется заказчиком и должен на баннере присутствовать.

Любовная атрибутика приветствуется, однако эротика запрещена.

Ключевые текстовые фразы на баннере или предоставляются заказчиком, или допустимы на усмотрение дизайнера, но тексты должны быть согласованы с заказчиком обязательно.

Условием является передача заказчику баннера не только в gif-формате, но и проект (напр. uga) обязательно.

Оплата после выполнения работы и передачи заказчику баннеров и проектов.

16 лет назад
Nearbourner
Гость 
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Lenok
Елена 
41 годВеликобритания
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Отличная, действительно креативная работа, выполненная качественно и в срок. Результат запоминается. Рекомендую исполнителя.
Было очень приятно работать с Дмитрием. Оплата была получена вовремя (даже раньше, поскольку договаривались о поэтапной оплате, но после выполнения первого этапа работы я получила оплату целиком за проект плюс премию).
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