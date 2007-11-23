Баннер газеты

Нужен Flash для сайта www.prognozer.ru. Там уже есть флэшь. Надо сделать в таком же духе и с таким же текстом. только более динамичный и красивый. Размер ширина 500 высота 250!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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