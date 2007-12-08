Создание Flash-банера

БаннерыЗавершен8 заявок143 просмотра
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Создание flash-баннера

Требуется человек, имеющий большой опыт в создании flash-анимации.

Необходимо сделать flash-баннер (анимацию) с качеством не ниже ,как на примерах

http://zhab.net/1/1.html

Баннер будет нестандартного размера время анимации ~20 сек.

Анимация будет простая – наплывы текста, персонажей, уменьшение-увеличение изображений,интерактивными ссылками (при наведении меняющих цвет) и т.д. в общем – классические вещи для flash-баннеров.

Интересует специалист только с примерами собственных работ, примерными ценами и сроками.

По желанию обоих сторон возможно дальнейшее сотрудничество.

16 лет назад
serg001
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
m_a_h_n_o
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$50
1 день
Работа была сложная, творческая, абсолютно нестандартная Задание выполнено строго в срок, было сделано именно то, что было нужно! В общем очень доволен выполнением данной работы.
Очень четкое и подробное ТЗ и сценарий. Клиент точно знает что хочет. Оплата без задержек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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