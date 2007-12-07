Оживить лого – Flash

Нужен .fla файл,

movie в размере 720 x 576, 25fps, bottom up...

Общее время анимации 5 - 7sec.

Коды красок и .ai файл с лого после...

.jpg картинка приложена.

Описание анимации:

- Вначале на черный фон написывается белая буква „F”

- после – слово „Control” (белый)

- после – белая звездочка замерцает(засвечивается) на левой стороне буквы „F” и описав розовый круг, ‘уезжает’ вокруг „F Control”

- и когда звездочка на конечном месте, появляется розовая часть букв и слово „MEDIA”.

- звездочка замерцает(засвечивается) снова

Обязательно укажите сумму, когда можете начать и за какое время.

Спасибо