Серия баннеров

БаннерыЗакрыт23 заявки277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изготовить серию баннеров(для начала 6) в рисованном(Веторном) стиле, анимационные, следующая тематика:

1) Баннер лучшие сотовые телефоны

N95

N81

6300

8600

Nokia

Типа как цветочек...

2) Лучшие модели коммуникаторов, летят коммуникаторы

3) ПРи заказе у нас, подарок на 450 рублей

4) Bluetooth гарнитуры: по самым низким ценам

5) Мультисим карты на 12 операторов

6) Громкая связь в авто

Все баннеры 100 на 100, в партнерку под форму поиска....

Красивые привлекательные баннеры нуны...

ICQ 997544\

Skype Sevasot

Портфолио обязательно!

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
  • Похожие заказы

  • Баннер горизонтальный

    $30

    Размер: 468 68 или 480 80 - горизонтальный Анимация: мягкая, не сильно навязчивая, несложная Примерный смысл текста: "Реферат, курсовая, дипломная. Нет времени писать? Купите в нашем магазине готовую работу ". Для сайта: referater.ru Сюжет - с исполнителя. Три варианта ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен flash для сайта

    $50

    Нужен Flash для сайта www.prognozer.ru. Там уже есть флэшь. Надо сделать в таком же духе и с таким же текстом. только более динамичный и красивый. Размер ширина 500 высота 250!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннер на flash

    $30

    Нужен анимационный баннер на flash. Аналогичный тем, что рэндомайзом появляются на http://promo-soft.ru/

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно срочно оптимизировать flash-баннер

    $50

    Нужно оптимизировать флеш-баннер системы тренингов http://www.classs.ru/ - сейчас внизу главной страницы - под header. И встроить его в header. Стоимость - договорная. icq - 195426221 Антон

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 2 баннера 468x60 для сайта знакомств

    $15

    Требуется нарисовать 2 завлекательных анимированных баннера 468x60 для сайта знакомств. Логотип предоставляется заказчиком и должен на баннере присутствовать. Любовная атрибутика приветствуется, однако эротика запрещена. Ключевые текстовые фразы на баннере или предоставляются заказчиком, или допустимы на усмотрение дизайнера, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется создать 3 баннера

    Требуется создать 3 баннера. 1) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 468*60 . 2) Сайт www.gsm-travel.com . Баннер формата 728*90 . 3) Сайт www.hottelecom.net . Баннер формата 728*90 . Все баннеры анимированные и должны соответствовать тематике сайта. При подаче ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад