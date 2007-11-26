Серия баннеров

Размер: 468 68 или 480 80 - горизонтальный Анимация: мягкая, не сильно навязчивая, несложная Примерный смысл текста: "Реферат, курсовая, дипломная. Нет времени писать? Купите в нашем магазине готовую работу ". Для сайта: referater.ru Сюжет - с исполнителя. Три варианта ...
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Нужно изготовить серию баннеров(для начала 6) в рисованном(Веторном) стиле, анимационные, следующая тематика:
1) Баннер лучшие сотовые телефоны
N95
N81
6300
8600
Nokia
Типа как цветочек...
2) Лучшие модели коммуникаторов, летят коммуникаторы
3) ПРи заказе у нас, подарок на 450 рублей
4) Bluetooth гарнитуры: по самым низким ценам
5) Мультисим карты на 12 операторов
6) Громкая связь в авто
Все баннеры 100 на 100, в партнерку под форму поиска....
Красивые привлекательные баннеры нуны...
ICQ 997544\
Skype Sevasot
Портфолио обязательно!
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