Баннеры для сайта

$50
БаннерыЗавершен4 заявки135 просмотров
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Набор баннеров для Завода Железобетонный изделий www.rzgbi-2.ru

в баннер будет добавлен слоган (ожидается) -- адрес сайта на баннере прописывать не надо. Желательно как то вписать цвет - стиль баннера к сайту www.divingfinder.com/ru баннер будет стоять на главной странице под баннером журнала.

16 лет назад
zold
54 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$25
Все хорошо, спасибо!
Требования четкие, оплата вовремя.
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