Несущественная дороботка flash банера

$20
БаннерыЗакрыт19 заявок210 просмотров
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Необходимо дороботать flash банер

размеры - 728-90

от нас - .fla файл + пожелания к дороботке

работа не очень большая, по этому срок - 1 -2 дня

оплата -только по факту полного принятия

16 лет назад
alex-dwg
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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