Создание баннера

Создание flash-баннера Требуется человек, имеющий большой опыт в создании flash-анимации. Необходимо сделать flash-баннер (анимацию) с качеством не ниже ,как на примерах http://zhab.net/1/1.html Баннер будет нестандартного размера время анимации ~20 сек. Анимация будет простая – наплывы текста, персонажей, уменьшение-увеличение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать баннер, формат .gif, размер 100 на 100.
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