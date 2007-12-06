Нарисовать баннер для сайта кондиционеров.

Всем добрый день! Нужно разработать 2 качественных, ярких, идейных FLASH баннера. Размер: 1. 600х90, 2. 468х60 Тематика баннера: хостинг. Сайт qlayer.net. В баннере должны бать суть, а не тупо появляющайся плано текст, с дешовыми клипартами которые встречаються на углу. Ваши ...