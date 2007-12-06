Нарисовать баннер для сайта кондиционеров.

$20
БаннерыЗавершен7 заявок160 просмотров
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Нужен рекламный баннер для интернет магазина кондиционеров.

Адрес сайта и более подробное тз. дам отдельно.

16 лет назад
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
Выполнил заказ быстро и очень качественно.
НОРМАЛЬНЫЙ заказчик, адекватно все воспринимает. С оплатой никаких проблем.
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