Качественный! баннер, для хост-компании

Всем добрый день!

Нужно разработать 2 качественных, ярких, идейных FLASH баннера.

Размер: 1. 600х90, 2. 468х60

Тематика баннера: хостинг. Сайт qlayer.net.

В баннере должны бать суть, а не тупо появляющайся плано текст, с дешовыми клипартами которые встречаються на углу.

Ваши цены и портфолио на alekse-y[саб]alekse-y.net, за каждый баннер.