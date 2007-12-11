Адаптировать Flash под другие размеры

Есть готовый flash банер 728*90, необходимо из него сделать банеры размерами 160*600, 125*125, 120*60

т.е. тот же банер только изменить расположение элементов и их размеры

желательно выполнить за 1-2 дня

цена - не большая - до 30$ если зделаете очень срочно и все будет устраивать - немного повысим оплату