Адаптировать Flash под другие размеры

Нужна серия баннеров разных форматов и размера для партнёрки одного сервиса. От вас: - примеры работ, - цены, - сроки. Подробное ТЗ получит победитель тендера.
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Есть готовый flash банер 728*90, необходимо из него сделать банеры размерами 160*600, 125*125, 120*60
т.е. тот же банер только изменить расположение элементов и их размеры
желательно выполнить за 1-2 дня
цена - не большая - до 30$ если зделаете очень срочно и все будет устраивать - немного повысим оплату
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