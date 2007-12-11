Flash баннер 468х60

$50
БаннерыЗавершен3 заявки153 просмотра
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Нужно сделать высокохудожественный баннер 468х60.

Цель: привлечение любителей побеседовать на форум о хостинге в Украине.

Посредством стимулятора: http://karman.com.ua/forum/topic4996.html

В баннере должны присутствовать следующие элементы:

1. Текст: "Форум о хостинге в Украине"

2. Лого (http://karman.com.ua/g/logo.gif). В векторе логотипа нет. Есть только такой.

3. Текст слогана баннера (пару вариантов):

3.1. Общайся и получи Приз $500

3.2. Беседа о хостинге = Приз $500

Может, кто разбирается в текстовых баннеро-стимуляторах, подскажите другие варианты текста-слогана, а может и самого наполнения.

Предлагайте свои мысли и подкрепляйте их своими работами из портфолио.

16 лет назад
anapadovsky
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
78web
45 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
Я доволен. Баннер получился ни в сказке сказать, ни пером описать - реальное чудо. Которое к тому же еще и в 14 Кб. поместилось!
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