Flash баннер 468х60

Нужно сделать высокохудожественный баннер 468х60.

Цель: привлечение любителей побеседовать на форум о хостинге в Украине.

Посредством стимулятора: http://karman.com.ua/forum/topic4996.html

В баннере должны присутствовать следующие элементы:

1. Текст: "Форум о хостинге в Украине"

2. Лого (http://karman.com.ua/g/logo.gif). В векторе логотипа нет. Есть только такой.

3. Текст слогана баннера (пару вариантов):

3.1. Общайся и получи Приз $500

3.2. Беседа о хостинге = Приз $500

Может, кто разбирается в текстовых баннеро-стимуляторах, подскажите другие варианты текста-слогана, а может и самого наполнения.

Предлагайте свои мысли и подкрепляйте их своими работами из портфолио.