Баннер на флеше

$20
БаннерыЗавершен14 заявок258 просмотров
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Нужен баннер на флеше, прийдется анимировать движение обрисованного Вами персонажа + текст. Бюджет определен четко. Если хорошо нарисуете будем долго работать и бюджет будет выше, а пока так. Без портфолио не беспокоить. Заранее спасибо.

16 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
iflash
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Конечно можно было бы написать мемуар о том, какой классный исполнитель но я просто скажу: "Все отлично и спасибо!"
Деловой, умеющий правильно и четко ставить задачу, знающий как подсказать и конечно вовремя оплатить. Одним словом заказчик на все 100%.
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