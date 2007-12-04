Создание баннера 468х60

Необходимо изготовить flash-баннер для салона свадебных платьев. Баннер должен быть красивым и с плавными переходами между кадрами. Бюджет -10 $. Размер баннера - 180 x 80. Вес - до 40 Кб Подробное ТЗ в приложении. Срок выполнения до 2 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в сжатые сроки создать баннер размера 468х60 с учётом корпоративного стиля.
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