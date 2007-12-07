Нужен flash-баннер для туристической фирмы

$10
БаннерыЗакрыт17 заявок211 просмотров
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Нужен flash-баннер для туристической фирмы.

Бюджет -10 $.

Размер баннера - 180 x 80.

Вес - до 40 Кб

Подробное ТЗ в приложении.

Срок выполнения до 2 дней.

16 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Prelest
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$10
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