Необходимо сделать 2 FLASH баннера

Нужен flash-баннер для туристической фирмы. Бюджет -10 $. Размер баннера - 180 x 80. Вес - до 40 Кб Подробное ТЗ в приложении. Срок выполнения до 2 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно соединить несколько видиков в 2 баннера и добавить немного текста с красивым и логичным его появлением.
Размероы такие:
468x80
120x600
- Похожие заказы
- $10Баннеры1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
посмотри мои веб...продумаи лучшии баннер ...www.FILMCO.caЗакрыт16 лет назад
Кнопка 88*31 для сайта zooclub.by Срочно аська 428-059 Добавил: 88*31 - это кнопка баннер, для обмена, а нарисовать кнопку на сайте много ума не надо.Завершен16 лет назад
- $200
Творческий подход приветствуется! Они должны с одной стороны информировать о сроках проведения курса, а с другой мотивировать пройти их. Изготовлены, должны быть в провокационном стиле с жизненно утверждающими установками в тему, но не отталкивающими (пугающими). Кто ...Баннеры10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо в сжатые сроки создать баннер размера 468х60 с учётом корпоративного стиля.Закрыт16 лет назад
- $10
Необходимо изготовить flash-баннер для салона свадебных платьев. Баннер должен быть красивым и с плавными переходами между кадрами. Бюджет -10 $. Размер баннера - 180 x 80. Вес - до 40 Кб Подробное ТЗ в приложении. Срок выполнения до 2 дней.Закрыт16 лет назад
Оплата 100 рублей Яндекс деньгами за простой баннер, образец имеется. Кто может помочь - [email protected]Баннеры16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать высокохудожественный баннер 468х60. Цель: привлечение любителей побеседовать на форум о хостинге в Украине. Посредством стимулятора: http://karman.com.ua/forum/topic4996.html В баннере должны присутствовать следующие элементы: 1. Текст: "Форум о хостинге в Украине" 2. Лого (http://karman.com.ua/g/logo.gif). В векторе логотипа нет. Есть только ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужен баннер на флеше, прийдется анимировать движение обрисованного Вами персонажа + текст. Бюджет определен четко. Если хорошо нарисуете будем долго работать и бюджет будет выше, а пока так. Без портфолио не беспокоить. Заранее спасибо.Завершен16 лет назад
- $50
Есть готовый flash банер 728*90, необходимо из него сделать банеры размерами 160*600, 125*125, 120*60 т.е. тот же банер только изменить расположение элементов и их размеры желательно выполнить за 1-2 дня цена - не большая - ...Завершен16 лет назад