Flash-баннер

Творческий подход приветствуется! Они должны с одной стороны информировать о сроках проведения курса, а с другой мотивировать пройти их. Изготовлены, должны быть в провокационном стиле с жизненно утверждающими установками в тему, но не отталкивающими (пугающими). Кто ...