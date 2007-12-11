Баннер для Chevrolet TrailBlazer

БаннерыЗакрыт30 заявок259 просмотров
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Размер: 760х90пикселей, формат: flash, вес: не более 25Кб.

Какой нибудь очень-очень красивый баннер, со всякими спец.эффектами.

Текст:

Chevrolet TrailBlazer - мощное преимущество!

В наличии!

Лучший выбор автомобилей в Санкт-Петербурге!

Использовать фотографии внешнего вида и интерьера с официального сайта chevrolet.ru

16 лет назад
maguare
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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