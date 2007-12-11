Нужны шесть баннеров простых

Нужно соединить несколько видиков в 2 баннера и добавить немного текста с красивым и логичным его появлением. Размероы такие: 468x80 120x600
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннеры из двух трёх кадров, можно либо флэш либо гиф.
Направляйте Ваши предложения на [email protected]
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