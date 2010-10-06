Баннер для hitext.ru

$20
БаннерыЗакрыт14 заявок308 просмотров
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Требуется создать анимированный баннер.

Примерные слова

"Размещение статей от 1 руб навсегда"

"Добавь сайт и выиграй нетбук"

"Биржа статей - наполни свой сайт"

"Hitext.ru - размещение статей навсегда"

ну и т.п.

Все слова в один баннер не впихивать!

Размеры 240*130 до 80кб.

Логотип вышлю исполнителю

13 лет назад
leoss
Лев 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
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