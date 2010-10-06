Баннер для hitext.ru

Здравствуйте! Необходимо сделать качественный Flash баннер для интернет магазина. Горизонтальный, три в одном (с возможностью переключения как ручного так и автоматического через опр. интервал). Должен быть выполнен в стиле магазина, что не будет настолько просто как выглядит сам ...