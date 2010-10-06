Требуется создать интерактивную 3D флэш композицию для размещения на сайте мебельной дизайн студии «Пазл интерьер». Цель: Визуально отобразить пользователю категории товаров в виде каких-либо элементов (например геометрических фигур, квадратов), при нажатии на которые пользователь будет перемещен на ...
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Здравствуйте!
Необходимо создать баннер 468х60 на основе уже существующего. Здесь старый вариант http://para.te.ua справа сверху магазин Виагра, тоесть текст примерно такой-же будет (возможна корректировка по ходу). Обязательное условие: в баннере будет 3 или больше ссылок и все они должны быть индексируемыми поисковыми системами.
Дизайн баннера хочется получше существующего, элементы фирменного стиля магазина есть.
Сначала делаете грубый черновик для предварительной оценки размещения графики и текста, смотрим, корректируем и дальше окончательный вариант от вас.
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