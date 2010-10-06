Здравствуйте!

Необходимо создать баннер 468х60 на основе уже существующего. Здесь старый вариант http://para.te.ua справа сверху магазин Виагра, тоесть текст примерно такой-же будет (возможна корректировка по ходу). Обязательное условие: в баннере будет 3 или больше ссылок и все они должны быть индексируемыми поисковыми системами.

Дизайн баннера хочется получше существующего, элементы фирменного стиля магазина есть.

Сначала делаете грубый черновик для предварительной оценки размещения графики и текста, смотрим, корректируем и дальше окончательный вариант от вас.