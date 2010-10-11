Нужен баннер gif

$7
БаннерыЗавершен6 заявок192 просмотра
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Так вот нужен баннер gif на счет размера я приложил приммер баннера какого размера он должен быть.

теперь как он должен выглядеть: Давайте оставим одну фразу – «Зарегистрируйтесь на вебинар сейчас» и пару сменяющихся картинок. Сразу предупреждаю баннер должен быть качественным, клиент придирчивый

13 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$7
1 день
Все круто сделал с первого раза без всяких косяков, очень понравилось, хотя до этого мне переделывали на эту тематику 5 раз баннер))) Спасибо вам Алексей) я бы вам 100 балов поставил.
Интересная тема, приятный заказчик. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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