Так вот нужен баннер gif на счет размера я приложил приммер баннера какого размера он должен быть.

теперь как он должен выглядеть: Давайте оставим одну фразу – «Зарегистрируйтесь на вебинар сейчас» и пару сменяющихся картинок. Сразу предупреждаю баннер должен быть качественным, клиент придирчивый