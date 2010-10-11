Для моего интернет ресурса хостинга требуеться: - банер 88 на 31 - банер 480 на 60 - иконка сайта - из картинки сделать анимацию предоплата имееться, подробности в аське 1-424-651
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Так вот нужен баннер gif на счет размера я приложил приммер баннера какого размера он должен быть.
теперь как он должен выглядеть: Давайте оставим одну фразу – «Зарегистрируйтесь на вебинар сейчас» и пару сменяющихся картинок. Сразу предупреждаю баннер должен быть качественным, клиент придирчивый
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