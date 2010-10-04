Требуется баннер для сайта

600*250 размер

сценарий следующий:

а) появляется планета или иной фон, на ее фоне пролетают надписи: новые локации, клановые войны, контрабанда, глотоведы мутанты.

б) далее появляется персонаж в темных очках на фоне планеты в стиле матрица развивается черный плащ и появляется надпись где то сбоку: GOLOWAR-ПЕРЕЗАГРУЗКА!

в) чуть позже надпись другим цветом: Присоединяйся!

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