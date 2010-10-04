Flash-Баннер (недвижимость)

Необходимо нарисовать баннер 88х31 для сайта nsreg.ru Баннер должен быть стильный и красивый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать баннер по аренде недвижимости для сайта http://region-sibir.ru.
Ширина 620, высота 110 пикселей.
Текст:
Первая фаза
1. Склад 190,9 кв.м.
1.1. Из сэндвич панелей, ворота рольставни, двери металлические, подъезд свободный
1.2. 290 руб/кв.м. Возможен торг!
Вторая фаза
2. Офис 50,9 кв.м.
2.2. Окна пластиковые, пол керамогранит, потолки армстронг.
2.3. 400 руб/кв.м.
Третья фаза
3. Сними склад и получи скидку на офис!
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Располагаться баннер будет здесь: http://static.itmages.ru/i/10/1005/h_1286253838_a1a7a6e844.png
Баннер должен быть ярким, красочным, привлекающим внимание. Но не кислотных цветов. Солидным. Желательно, чтобы вписался в дизайн сайта.
Срок 3 дня.
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