Flash-Баннер (недвижимость)

$20
БаннерыЗавершен16 заявок631 просмотр
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#1$20

Требуется создать баннер по аренде недвижимости для сайта http://region-sibir.ru.

Ширина 620, высота 110 пикселей.

Текст:

Первая фаза

1. Склад 190,9 кв.м.

1.1. Из сэндвич панелей, ворота рольставни, двери металлические, подъезд свободный

1.2. 290 руб/кв.м. Возможен торг!

Вторая фаза

2. Офис 50,9 кв.м.

2.2. Окна пластиковые, пол керамогранит, потолки армстронг.

2.3. 400 руб/кв.м.

Третья фаза

3. Сними склад и получи скидку на офис!

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Располагаться баннер будет здесь: http://static.itmages.ru/i/10/1005/h_1286253838_a1a7a6e844.png

Баннер должен быть ярким, красочным, привлекающим внимание. Но не кислотных цветов. Солидным. Желательно, чтобы вписался в дизайн сайта.

Срок 3 дня.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
#1
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