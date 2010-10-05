Необходимо нарисовать баннер 88х31 для сайта nsreg

БаннерыЗавершен22 заявки327 просмотров
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Необходимо нарисовать баннер 88х31 для сайта nsreg.ru

Баннер должен быть стильный и красивый.

13 лет назад
topdobra
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
$5
1 день
Сделал работу просто шикарно! Уже веду переговоры на еще одну работку с ним. Есть вкус! Все четко! Рекомендую!
Андрей очень хороший заказчик, всем рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества )
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$5
1 день
Вышел на связь и сразу же нарисовал то, что я хотел. Прям мысли мои прочел. Предоплату не брал, работал по факту. Но, работу свою знает на отлично! Рекомендую!
Хороший человек... приятен в общении, знает конкретно что нужно, рекомендую...
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