Баннер на одноклассники .ру 728*90, флеш

$50
БаннерыЗавершен11 заявок275 просмотров
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Нужен яркий клубный банер о туссовке DJ Павел Воля и др Диджеи.

Текст-

DJ ПАВЕЛ ВОЛЯ UNCENSORED! With DJ ГРАД (МОСКВА) ASTADA (NY) DJ YAN (PHILA)

November 24 @ Casbah Night Club

Taj Mahal Casino Atlantic City

***

Тех данные

баннер в формате .SWF, его вариант в формате .GIF,

Размер каждого из файлов .SWF и .GIF не должен превышать 25 Kb.

Flash не выше 8-й версии.

доп инфа для бэкграунда

http://www.casbahac.com/

13 лет назад
groupsto
Жильцов 
46 летСША
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$30
1 день
Super fast. Great job. Will work again! Hardly recommended!!!
Все супер! рекомендую всем к сотрудничеству!
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