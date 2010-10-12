Баннер на одноклассники .ру 728*90, флеш

Здравствуйте! Нужно сделать флеш-баннер, уменьшенныю копию шапки вот этого сайта: http://bit.ly/bwlN3R Только вместо машины будет ехать автобус, а всё остальное - такое-же. Нужны отвественные люди, с хорошим здоровьем, у которых нет в данный момент сессии и без привычки ...