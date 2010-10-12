Баннер на одноклассники .ру 728*90, флеш

Сделать флеш баннер, задание во вложении писать icq 711-037
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Нужен яркий клубный банер о туссовке DJ Павел Воля и др Диджеи.
Текст-
DJ ПАВЕЛ ВОЛЯ UNCENSORED! With DJ ГРАД (МОСКВА) ASTADA (NY) DJ YAN (PHILA)
November 24 @ Casbah Night Club
Taj Mahal Casino Atlantic City
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Тех данные
баннер в формате .SWF, его вариант в формате .GIF,
Размер каждого из файлов .SWF и .GIF не должен превышать 25 Kb.
Flash не выше 8-й версии.
доп инфа для бэкграунда
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