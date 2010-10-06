Шапка, кнопочки

БаннерыЗавершен12 заявок274 просмотра
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Часть№1

Для сайта страхового брокера нужна лёгкая и строгая шапка 874х225 jpg

Cюжет: горный пейзаж, справо высокая гора (пик), слево на фоне неба название сайта и слоган

Других особых пожеланий к шапке нет.

Часть №2

отрисовать кнопочки, см. в приложении

Рисовать нужно кнопки, имеющие в названии русский текст, именно этот текст и нужно указать на кнопках.

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13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
Andre1000
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
Очень учтивый и терпеливый исполнитель
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