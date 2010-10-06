Шапка, кнопочки

Часть№1

Для сайта страхового брокера нужна лёгкая и строгая шапка 874х225 jpg

Cюжет: горный пейзаж, справо высокая гора (пик), слево на фоне неба название сайта и слоган

Других особых пожеланий к шапке нет.

Часть №2

отрисовать кнопочки, см. в приложении

Рисовать нужно кнопки, имеющие в названии русский текст, именно этот текст и нужно указать на кнопках.

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Указывайте стоимость и сроки за всё задание или за часть