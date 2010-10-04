Анимированный баннер. Приватный проект для anDyrv

Необходимо создать простой баннер для шапки 1. есть фотографии, надо чтобы они просто плавно двигались в цикле и все. высота 99 пикселей, ширина 1320 пикселей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать анимированный баннер 200х350
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