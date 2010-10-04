Анимированный баннер. Приватный проект для anDyrv

$10
БаннерыЗавершен1 заявка159 просмотров
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Создать анимированный баннер 200х350

13 лет назад
maxxz
Гость 
42 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Не зря обратился к Андрею - все просто, быстро и качественно, ничего лишнего. Порадовало то, что почти ничего не пришлось исправлять и переделывать. Спасибо Андрей, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!
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