Нужен флеш банер, тематика "недельное предложение по шинам" требование текст берется из файлика XML где указано название шины и цена а так же текст завлекаловка ширина плавающая сайт okkervil.com.ua место справа над уже существующими. наличие работ обязательно, оплата после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой баннер для шапки
1. есть фотографии, надо чтобы они просто плавно двигались в цикле и все.
высота 99 пикселей, ширина 1320 пикселей.
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