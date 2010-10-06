Создать простой баннер

$5
БаннерыЗавершен14 заявок282 просмотра
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Необходимо создать простой баннер для шапки

1. есть фотографии, надо чтобы они просто плавно двигались в цикле и все.

высота 99 пикселей, ширина 1320 пикселей.

13 лет назад
smoker403
Сергей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Сделал всё качественно и быстро, объяснил что будет правильно, что нет. Сегодня заказал Андрею еще разработку одного баннера.
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!
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