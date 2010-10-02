Приветствую всех.

Необходимо нарисовать два баннера для конкурса блоггеров-манимейкеров.

Один баннер будет стандартного размера 468*60, а второй - что-то в районе 500*500.

Обязательно баннеры должны быть с анимацией. У вас должен быть опыт создания эффектных привлекающих баннеров в направлении проведения конкурсов, акций и тому подобного. Флеш не приветствуется в силу утяжеления его интеграции. Будут постоянно возникать проблемы у конкурсантов. Поэтому самым оптимальным вариантом остается GIF :)

Более подробно обсудим ТЗ через личку или другие средства связи.

От вас на данный момент:

Предложение с указанием срока изготовления баннеров и максимальная сумма, в которую выльется ваша работа.

Предложения без указания портфолио, сроков и примерной цены не рассматриваются.

С уважением.