5 баннеров

$15
БаннерыЗавершен3 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Размеры:

468*60, 100*100, 120*600, 240*400, 600*90

Требования:

Объем файла баннеров 100х100, 150x150, и 468х60 не должен превышать 30 Kb, для баннеров 120х600, 250x200 и 728х90 - до 50 Kb.

Не принимаются моргающие или монотонно изменяющиеся баннеры, которые своим присутствием на страницах сайтов могут раздражать посетителей.

Реализация:

gif 2-3 кадра; Картинка + текст. Текст: Газосиликатные блоки, кирпич; Картинки ищите самостоятельно

Цена до 3$ за шт

Срок 1 день

13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
1rina
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-3)
13 лет назад
$15
1 день
Исключительно для человека, который не видел кирпичей)
  • Похожие заказы

  • Flash-Баннер (недвижимость)

    $20

    Требуется создать баннер по аренде недвижимости для сайта http://region-sibir.ru. Ширина 620, высота 110 пикселей. Текст: Первая фаза 1. Склад 190,9 кв.м. 1.1. Из сэндвич панелей, ворота рольставни, двери металлические, подъезд свободный 1.2. 290 руб/кв.м. Возможен торг! Вторая фаза 2. Офис 50,9 кв.м. 2.2. Окна ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать два баннера для конкурса

    Приветствую всех. Необходимо нарисовать два баннера для конкурса блоггеров-манимейкеров. Один баннер будет стандартного размера 468*60, а второй - что-то в районе 500*500. Обязательно баннеры должны быть с анимацией. У вас должен быть опыт создания эффектных привлекающих баннеров в ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка, кнопочки

    Часть№1 Для сайта страхового брокера нужна лёгкая и строгая шапка 874х225 jpg Cюжет: горный пейзаж, справо высокая гора (пик), слево на фоне неба название сайта и слоган Других особых пожеланий к шапке нет. Часть №2 отрисовать кнопочки, см. в приложении Рисовать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать простой баннер

    $5

    Необходимо создать простой баннер для шапки 1. есть фотографии, надо чтобы они просто плавно двигались в цикле и все. высота 99 пикселей, ширина 1320 пикселей.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш баннер для сайта

    $30

    Нужен флеш банер, тематика "недельное предложение по шинам" требование текст берется из файлика XML где указано название шины и цена а так же текст завлекаловка ширина плавающая сайт okkervil.com.ua место справа над уже существующими. наличие работ обязательно, оплата после ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен флеш-баннер

    $20

    На сайте mеtabоwerke.ru (набирать руками) требуется заменить баннер на главной (то есть размер и общий принцип тотже)

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер на одноклассники .ру 728*90, флеш

    $50

    Нужен яркий клубный банер о туссовке DJ Павел Воля и др Диджеи. Текст- DJ ПАВЕЛ ВОЛЯ UNCENSORED! With DJ ГРАД (МОСКВА) ASTADA (NY) DJ YAN (PHILA) November 24 @ Casbah Night Club Taj Mahal Casino Atlantic City *** Тех данные баннер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад