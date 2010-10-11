Приватно для Рудный Владислав (rudnijvlad)

$120
БаннерыЗавершен1 заявка148 просмотров
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Приватно для Рудный Владислав (rudnijvlad)

Сделать баннер под гугл 160x600, 728x90, 300х250.

13 лет назад
leonila
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$120
5 дней
Будем продолжать наше сотрудничество. Рекомендую Влада!
Спасибо за интересный проект, надеюсь на продолжение сотрудничества.
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