Создать красивый баннер

Созание баннеров. Приватно для vz-studio
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Здравствуйте!!!
Нужно создать качественный профессиональный и не дорогой баннер размеры Ширина 120px Высота 300px до 40kb (SWF)
Ссылка баннера должна открывать новую страницу.
Желательно большое портфолио. Общаюсь только в скайпе, Оплата только по выполнению работ.
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