Создать красивый баннер

БаннерыЗавершен13 заявок244 просмотра
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Здравствуйте!!!

Нужно создать качественный профессиональный и не дорогой баннер размеры Ширина 120px Высота 300px до 40kb (SWF)

Ссылка баннера должна открывать новую страницу.

Желательно большое портфолио. Общаюсь только в скайпе, Оплата только по выполнению работ.

13 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$10
2 дня
Очень быстро, профессионально и главное дешево)) Спасибо!!! TenderPlus
Четкое ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую.
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