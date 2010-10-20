Созание баннеров. Приватно для vz-studio

Приветствую всех. Необходимо нарисовать два баннера для конкурса блоггеров-манимейкеров. Один баннер будет стандартного размера 468*60, а второй - что-то в районе 500*500. Обязательно баннеры должны быть с анимацией. У вас должен быть опыт создания эффектных привлекающих баннеров в ...