2 GIF баннера

Здравствуйте!

Есть один GIF баннер (прикрепляю к проекту), нужно в него добавить еще несколько марок автомобилей, в том же стиле, это "Ford и Citroen".

И сделать второй баннер примерно в той же стилистике, только в 2 раза выше и с другим содержанием.

Сроки и цены.