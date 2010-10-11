Нарисовать GIF баннер 300х250 (тематика кино)

$20
БаннерыЗавершен30 заявок1366 просмотров
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#1$20

Победитель данного конкурса получит заказ еще на 5 баннеров размерами 300x250, 160x600, 728x90 (общая стоимость 6-и баннеров 50$), после этого возможно дальнейшее сотрудничество.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать анимированный GIF баннер 300x250 (2-3 кадра, не тяжелый по весу). Баннер для англоязычной аудитории, тематика "Download movie", должен рекламировать возможность скачать фильм "The Expendables" (_ttp://www.imdb.com/title/tt1320253/)

Всем участника конкурса, желаю побольше креатива и удачи! :)

UPD.

Баннер должен быть весом максимум 50КБ

13 лет назад
jugador
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
#1
Алексей, настоящий дизайнер. Задача стояла разработать 8 разных баннеров, по сути одинаковых по теме, но чтобы были разные по стилю. Все сделал в кратчайшие сроки, пожелания учел. Рекомендую.
Впервые работал с тематикой кинематографа - было очень интересно! К тому же Сергей - редкий заказчик, который понимает исполнителя с полуслова. Надеюсь на продолжение совместной работы.
Заявки фрилансеров
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
#1
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