Нарисовать GIF баннер 300х250 (тематика кино)

Как всегда, лучшему мастеру по баннерам!!! Есть заказ. ТЗ вышлю по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Победитель данного конкурса получит заказ еще на 5 баннеров размерами 300x250, 160x600, 728x90 (общая стоимость 6-и баннеров 50$), после этого возможно дальнейшее сотрудничество.
Для участия в конкурсе необходимо нарисовать анимированный GIF баннер 300x250 (2-3 кадра, не тяжелый по весу). Баннер для англоязычной аудитории, тематика "Download movie", должен рекламировать возможность скачать фильм "The Expendables" (_ttp://www.imdb.com/title/tt1320253/)
Всем участника конкурса, желаю побольше креатива и удачи! :)
UPD.
Баннер должен быть весом максимум 50КБ
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