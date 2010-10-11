Нарисовать GIF баннер 300х250 (тематика кино)

# 1 — $ 20

Победитель данного конкурса получит заказ еще на 5 баннеров размерами 300x250, 160x600, 728x90 (общая стоимость 6-и баннеров 50$), после этого возможно дальнейшее сотрудничество.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать анимированный GIF баннер 300x250 (2-3 кадра, не тяжелый по весу). Баннер для англоязычной аудитории, тематика "Download movie", должен рекламировать возможность скачать фильм "The Expendables" (_ttp://www.imdb.com/title/tt1320253/)

Всем участника конкурса, желаю побольше креатива и удачи! :)

UPD.

Баннер должен быть весом максимум 50КБ