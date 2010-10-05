Нужна несложная графика для сайта

Здравствуйте! Есть один GIF баннер (прикрепляю к проекту), нужно в него добавить еще несколько марок автомобилей, в том же стиле, это "Ford и Citroen". И сделать второй баннер примерно в той же стилистике, только в 2 раза ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для моего интернет ресурса хостинга требуеться:
- банер 88 на 31
- банер 480 на 60
- иконка сайта
- из картинки сделать анимацию
предоплата имееться, подробности в аське 1-424-651
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