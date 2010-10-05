Нужна несложная графика для сайта

$50
БаннерыЗакрыт11 заявок219 просмотров
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Для моего интернет ресурса хостинга требуеться:

- банер 88 на 31

- банер 480 на 60

- иконка сайта

- из картинки сделать анимацию

предоплата имееться, подробности в аське 1-424-651

13 лет назад
Skyler-ExLy
Скайлер 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
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