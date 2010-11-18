Флеш элемент на сайте

$50
БаннерыЗавершен7 заявок330 просмотров
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Требуется создать интерактивную 3D флэш композицию для размещения на сайте мебельной дизайн студии «Пазл интерьер».

Цель:

Визуально отобразить пользователю категории товаров в виде каких-либо элементов (например геометрических фигур, квадратов), при нажатии на которые пользователь будет перемещен на соответствующую страницу сайта.

Исходные данные:

Категорий товаров 10 шт:

o Шкафы-Купе

o Гостиные

o Гардеробные

o Прихожие

o Спальни

o Детская мебель

o Мебель из массива дерева

o Изделия из дерева

o Материалы

o Шторы

Цветовая гамма сайта:

Красный, черный, золотой

Размеры:

уточняются

Статические требования:

o Элемент должен содержать название и графическое изображение категории товаров

o Элементы должны быть помещены в 3D пространстве, один за другим, но чтобы было видно название категории(например как сдвинутая колода карт)

o Элементы должны быть в виде пазлов (или один кусочек пазла или картинка в виде собранных пазлов)

Динамические требования:

o При наведении мышкой, элемент выделяется (увеличивается, подсвечивается, подергивается) и помещается на первый план по центру. При этом полное отображение остальных элементов не важно.

o При нажатии мышкой на элемент, инициируется переход на соответствующую страницу категории товаров.

Вариант использования флэш композиции:

1. Пользователь наводит мышкой на один из элементов

2. Система выделяет (увеличивает, подсвечивает, подергивает) этот элемент и помещает поверх всех остальных элементов по центру

3. Пользователь нажимает мышкой на элемент.

4. Система инициирует переход на соответствующую страницу.

13 лет назад
Tonop
Элвис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Супердевушка!) Качество, сроки - никаких претензий, одни положительные эмоции. Приятно было иметь дело. Удачи, Ань! П.С. вышли исходники плиз:)
Довольна сотрудничеством, и проделанной работой, и оплатой. Отличный заказчик! Рекомендую.
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