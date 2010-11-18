Флеш элемент на сайте

Здравствуйте! Необходимо сделать качественный Flash баннер для интернет магазина. Горизонтальный, три в одном (с возможностью переключения как ручного так и автоматического через опр. интервал). Должен быть выполнен в стиле магазина, что не будет настолько просто как выглядит сам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интерактивную 3D флэш композицию для размещения на сайте мебельной дизайн студии «Пазл интерьер».
Цель:
Визуально отобразить пользователю категории товаров в виде каких-либо элементов (например геометрических фигур, квадратов), при нажатии на которые пользователь будет перемещен на соответствующую страницу сайта.
Исходные данные:
Категорий товаров 10 шт:
o Шкафы-Купе
o Гостиные
o Гардеробные
o Прихожие
o Спальни
o Детская мебель
o Мебель из массива дерева
o Изделия из дерева
o Материалы
o Шторы
Цветовая гамма сайта:
Красный, черный, золотой
Размеры:
уточняются
Статические требования:
o Элемент должен содержать название и графическое изображение категории товаров
o Элементы должны быть помещены в 3D пространстве, один за другим, но чтобы было видно название категории(например как сдвинутая колода карт)
o Элементы должны быть в виде пазлов (или один кусочек пазла или картинка в виде собранных пазлов)
Динамические требования:
o При наведении мышкой, элемент выделяется (увеличивается, подсвечивается, подергивается) и помещается на первый план по центру. При этом полное отображение остальных элементов не важно.
o При нажатии мышкой на элемент, инициируется переход на соответствующую страницу категории товаров.
Вариант использования флэш композиции:
1. Пользователь наводит мышкой на один из элементов
2. Система выделяет (увеличивает, подсвечивает, подергивает) этот элемент и помещает поверх всех остальных элементов по центру
3. Пользователь нажимает мышкой на элемент.
4. Система инициирует переход на соответствующую страницу.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нужны два флэш баннера 468x60 и 240x120 FLASH - до 50 кБ; в формате getURL(_root.link1, "_blank"); указать какая версия flash является минимальной для работы баннера; не забыть про заглушки. Заглушки - до 35 кб. У flash код ...Баннеры10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны банеры, логотип и иконка сайта и отредактировать шапку сайта 2 банера: 88 на 31 и 460 на 80 предоплата имееться подробности в icq 1-424-651Баннеры5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для моего интернет ресурса хостинга требуеться: - банер 88 на 31 - банер 480 на 60 - иконка сайта - из картинки сделать анимацию предоплата имееться, подробности в аське 1-424-651Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Так вот нужен баннер gif на счет размера я приложил приммер баннера какого размера он должен быть. теперь как он должен выглядеть: Давайте оставим одну фразу – «Зарегистрируйтесь на вебинар сейчас» и пару сменяющихся ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Есть один GIF баннер (прикрепляю к проекту), нужно в него добавить еще несколько марок автомобилей, в том же стиле, это "Ford и Citroen". И сделать второй баннер примерно в той же стилистике, только в 2 раза ...Завершен13 лет назад
- $20
Победитель данного конкурса получит заказ еще на 5 баннеров размерами 300x250, 160x600, 728x90 (общая стоимость 6-и баннеров 50$), после этого возможно дальнейшее сотрудничество. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать анимированный GIF баннер 300x250 (2-3 кадра, не ...Завершен13 лет назад
- $70
Как всегда, лучшему мастеру по баннерам!!! Есть заказ. ТЗ вышлю по почте.Завершен13 лет назад
- $120
Приватно для Рудный Владислав (rudnijvlad) Сделать баннер под гугл 160x600, 728x90, 300х250.Завершен13 лет назад
- $10
Нужен баннер 261*108Завершен13 лет назад