Флеш элемент на сайте

Требуется создать интерактивную 3D флэш композицию для размещения на сайте мебельной дизайн студии «Пазл интерьер».

Цель:

Визуально отобразить пользователю категории товаров в виде каких-либо элементов (например геометрических фигур, квадратов), при нажатии на которые пользователь будет перемещен на соответствующую страницу сайта.

Исходные данные:

Категорий товаров 10 шт:

o Шкафы-Купе

o Гостиные

o Гардеробные

o Прихожие

o Спальни

o Детская мебель

o Мебель из массива дерева

o Изделия из дерева

o Материалы

o Шторы

Цветовая гамма сайта:

Красный, черный, золотой

Размеры:

уточняются

Статические требования:

o Элемент должен содержать название и графическое изображение категории товаров

o Элементы должны быть помещены в 3D пространстве, один за другим, но чтобы было видно название категории(например как сдвинутая колода карт)

o Элементы должны быть в виде пазлов (или один кусочек пазла или картинка в виде собранных пазлов)

Динамические требования:

o При наведении мышкой, элемент выделяется (увеличивается, подсвечивается, подергивается) и помещается на первый план по центру. При этом полное отображение остальных элементов не важно.

o При нажатии мышкой на элемент, инициируется переход на соответствующую страницу категории товаров.

Вариант использования флэш композиции:

1. Пользователь наводит мышкой на один из элементов

2. Система выделяет (увеличивает, подсвечивает, подергивает) этот элемент и помещает поверх всех остальных элементов по центру

3. Пользователь нажимает мышкой на элемент.

4. Система инициирует переход на соответствующую страницу.