Нужен Flash баннер для магазина

БаннерыЗавершен3 заявки198 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать качественный Flash баннер для интернет магазина.

Горизонтальный, три в одном (с возможностью переключения как ручного так и автоматического через опр. интервал).

Должен быть выполнен в стиле магазина, что не будет настолько просто как выглядит сам магазин, это я пишу если начинающие мастера подумают "это будет просто, я сделаю за 5 минут".

В каждом флеш баннере должна присутствовать идея и самые важные маркетинговые "фишки", особенно легкая "навязчивость", без перегибов.

Прошу озвучивать цену, сроки, обязательно указывать контакты (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (мыло, асю, скайп № телефона если Украина).

Адрес магазина tv-av тчк com

Спасибо

13 лет назад
smpastushok
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Отличное исполнение. Приятное общение. Результатом доволен, будем работать еще не раз вместе, надеюсь. Спасибо Виталий.
Очень внимательный и приятный в общении заказчик. Одно удовольствие с ним сотрудничать, в некоторых моментах давал ценные советы.
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