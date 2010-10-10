Нужен Flash баннер для магазина

Здравствуйте!

Необходимо сделать качественный Flash баннер для интернет магазина.

Горизонтальный, три в одном (с возможностью переключения как ручного так и автоматического через опр. интервал).

Должен быть выполнен в стиле магазина, что не будет настолько просто как выглядит сам магазин, это я пишу если начинающие мастера подумают "это будет просто, я сделаю за 5 минут".

В каждом флеш баннере должна присутствовать идея и самые важные маркетинговые "фишки", особенно легкая "навязчивость", без перегибов.

Прошу озвучивать цену, сроки, обязательно указывать контакты (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (мыло, асю, скайп № телефона если Украина).

Адрес магазина tv-av тчк com

Спасибо