Нужен Flash баннер для магазина

Нужны два флэш баннера 468x60 и 240x120 FLASH - до 50 кБ; в формате getURL(_root.link1, "_blank"); указать какая версия flash является минимальной для работы баннера; не забыть про заглушки. Заглушки - до 35 кб. У flash код ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать качественный Flash баннер для интернет магазина.
Горизонтальный, три в одном (с возможностью переключения как ручного так и автоматического через опр. интервал).
Должен быть выполнен в стиле магазина, что не будет настолько просто как выглядит сам магазин, это я пишу если начинающие мастера подумают "это будет просто, я сделаю за 5 минут".
В каждом флеш баннере должна присутствовать идея и самые важные маркетинговые "фишки", особенно легкая "навязчивость", без перегибов.
Прошу озвучивать цену, сроки, обязательно указывать контакты (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (мыло, асю, скайп № телефона если Украина).
Адрес магазина tv-av тчк com
Спасибо
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